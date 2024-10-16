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Карлос Сайнс: «Прежде чем попрощаться, я бы хотел выиграть еще одну гонку в составе «Феррари»

Сайнс хотел бы выиграть одну гонку до конца сезона.

Пилот «Феррари», который в следующем году продолжит карьеру в «Уильямсе», отметил, что ему бы хотелось завершить выступления за итальянскую команду на высокой ноте.

Карлос также удивился, когда узнал о словах Маттиа Бинотто о том, что тот бы не стал приглашать в Скудерию Льюиса Хэмилтона:

«Бинотто сказал, что не стал бы подписывать Льюиса? Ну, я не стану в это лезть. Я лучше оставлю свое мнение при себе и расскажу вам о нем когда-нибудь потом. Льюис и Леклер – отличные гонщики, уверен, у них все будет хорошо».

Сайнс добавил, что за оставшиеся гонки в составе «Феррари» ему бы хотелось одержать еще одну победу в составе Скудерии:

«Сейчас я, в своей голове, становлюсь все больше и больше мотивированным проектом «Уильямса». С каждым днем тело требует перемен. Но, прежде чем попрощаться, я бы хотел выиграть еще одну гонку в составе «Феррари».

Нам нужно хорошо провести остаток сезона, попадать на подиумы и постараться выиграть гонку, чего бы это ни стоило. Так что прямо сейчас все мои мысли связаны только с «Феррари», ну а потом я буду полностью сосредоточен уже на своей новой команде.

Если говорить об оставшихся Гран-при, то я думаю, что больше всего шансов на победу у меня будет в Лас-Вегасе и в Мехико».

Маттиа Бинотто: «Не пригласил бы Хэмилтона в «Феррари»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМаттиа Бинотто
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