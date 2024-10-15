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Гран-при США-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь 19-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при США.

Заезды «Формулы-1» в Остине покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

18-20 октября 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

  • Практика: 20:30 🌤️

Суббота

  • Квалификация к спринту: 0:30 🌤️

  • Спринт: 21:00 🌤️

Воскресенье

  • Квалификация: 1:00 🌤️

  • Гонка: 22:00 🌤️

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при США
logoФормула-1
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