Гран-при США-2024. Расписание трансляций
Спортс представляет календарь 19-го этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при США.
Заезды «Формулы-1» в Остине покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Трасса Америк, Остин
18-20 октября 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 20:30 🌤️
Суббота
Квалификация к спринту: 0:30 🌤️
Спринт: 21:00 🌤️
Воскресенье
Квалификация: 1:00 🌤️
Гонка: 22:00 🌤️
📰 Главные новости перед Гран-при: Союз «Тойоты» и «Хааса», Бинотто не взял бы Хэмилтона в «Феррари», Мик Шумахер претендует на место в «Ауди», Цунода – в «Ред Булл»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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