Жак Вильнев: «Переход в «Уильямс» должен пойти Сайнсу на пользу, другие варианты того не стоили»

Вильнев считает правильным выбор Сайнса в пользу «Уильямса».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года уверен, что с учетом имевшихся вариантов Карлос Сайнс принял верное решение.

Считалось, что на Сайнса претендуют сразу две заводские команды – «Альпин» и «Ауди », – однако Сайнс принял решение отказать им в пользу «Уильямса ».

«Карлос быстр, у него большой опыт, и он знает, как работать в команде. Он очень умный гонщик.

Он станет очень хорошим и действительно нужным приобретением для «Уильямса». Так что это был действительно отличный ход со стороны Джеймса Воулза.

Также этот переход должен пойти на пользу и самому Сайнсу. Другие варианты, которые были у Карлоса, того не стоили. В «Альпин » полный бардак, а в «Ауди» он бы никогда не добился чего-то особенного», – рассказал Вильнев.

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