Ник де Врис: «Надеюсь, Колапинто получил шанс полноценно вернуться в «Формулу-1»
Де Врис высказался о будущем Колапинто.
Бывший пилот «Формулы-1» провел в чемпионате 10 гонок, после чего в системе «Ред Булл» решили прекратить с ним сотрудничество.
Франко Колапинто получил шанс в этом году, когда в «Уильямсе» решили досрочного расстаться с Логаном Сарджентом. И аргентинец уже успел очень хорошо себя проявить, заработав 4 очка в трех гонках. При этом места в основном составе на следующий год у Колапинто нет – за «Уильямс» будут выступать Алекс Албон и Карлос Сайнс.
«Он проявляет себя невероятным образом. Франко доказал, что может быть действительно быстрым – и именно таким я сам его и знаю.
Он очень талантлив от природы и умеет атаковать на пределе возможностей машины. Я очень рад за него, ведь его путь в «Формулу-1» получился далеко не самым гладким и простым. На данный момент он сумел ухватиться за этот шанс обеими руками.
И я надеюсь, что Колапинто получит шанс полноценно вернуться в «Ф-1» – что какая-то команда оценит его навыки и даст ему такой шанс», – рассказал де Врис.
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