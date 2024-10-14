Тото Вольфф: «Верю, что «Феррари» и Хэмилтон найдут способ отлично сработаться»

Вольфф верит в перспективы Хэмилтона в «Феррари».

Исполнительный директор «Мерседеса » заявил, что не сомневается в успешности перехода Льюиса в итальянскую команду, и что у семикратного чемпиона не будет особых проблем с адаптацией.

«Мне кажется, многие говорили о том, что это будет очень трудно. Но мне кажется, что когда много людей говорит о том, как трудно это будет, на деле все выходит с точностью до наоборот.

«Феррари» – отличная команда, там работают замечательные люди. «Феррари» – это эмоции, страсть, и как следствие давление общественности. Но я действительно верю в то, что «Феррари» и Льюис найдут способ отлично сработаться.

Последние 12 лет с Льюисом мы отлично проводили время, здорово сработавшись. Он всегда будет частью нашей семьи. Хотя очевидно, что в следующем году мы уже будем конкурентами – и постараемся обойти Льюиса и «Феррари» с Джорджем и Кими», – рассказал Вольфф.

Льюис Хэмилтон: «Было страшно говорить Вольффу о контракте с «Феррари»