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Гюнтер Штайнер: «Разрыв по телефону с тем, кто делает тебе полмиллиарда долларов – дешево. Джин Хаас мне больше не нужен»

Штайнер заявил, что не разговаривает с Хаасом после ухода из его команды «Ф-1».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о том, как владелец команды Джин Хаас решил с ним попрощаться – американский бизнесмен сообщил, что не станет продлевать контракт, по телефону.

«Делать это так – немного дешево, если ты выстраиваешь кому-то компанию и делаешь ему полмиллиарда долларов.

Последнее, что я хочу – разговаривать с ним. Мне он больше не нужен», – заявил Штайнер.

В своей книге Unfiltered Гюнтер рассказал историю, как во время совместного перелета на частном самолете Хаас попросил вернуть для дальнейшего использования консервированную фасоль, от которой отказался Штайнер – Джин не хотел, чтобы еда пропадала.

«Я поделился этим с писателем, работавшим над книгой, и он сказал: «#####, ты что ли придумал эту фигню?» Я ответил: «Нет, это правда! Вот чем я жил десять лет».

Гюнтер Штайнер: «Должен был уйти из «Хааса» раньше. Я вел тяжелую борьбу без шансов на победу»

Штайнер о разрыве с «Хаасом» по телефону: «Почему у нас все так плохо, Гюнтер?» – «Мы миллион раз это обсуждали. Нужны деньги»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
logoФормула-1
Джин Хаас
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
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