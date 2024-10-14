Гюнтер Штайнер: «Разрыв по телефону с тем, кто делает тебе полмиллиарда долларов – дешево. Джин Хаас мне больше не нужен»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о том, как владелец команды Джин Хаас решил с ним попрощаться – американский бизнесмен сообщил, что не станет продлевать контракт, по телефону.
«Делать это так – немного дешево, если ты выстраиваешь кому-то компанию и делаешь ему полмиллиарда долларов.
Последнее, что я хочу – разговаривать с ним. Мне он больше не нужен», – заявил Штайнер.
В своей книге Unfiltered Гюнтер рассказал историю, как во время совместного перелета на частном самолете Хаас попросил вернуть для дальнейшего использования консервированную фасоль, от которой отказался Штайнер – Джин не хотел, чтобы еда пропадала.
«Я поделился этим с писателем, работавшим над книгой, и он сказал: «#####, ты что ли придумал эту фигню?» Я ответил: «Нет, это правда! Вот чем я жил десять лет».
Гюнтер Штайнер: «Должен был уйти из «Хааса» раньше. Я вел тяжелую борьбу без шансов на победу»
Штайнер о разрыве с «Хаасом» по телефону: «Почему у нас все так плохо, Гюнтер?» – «Мы миллион раз это обсуждали. Нужны деньги»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий