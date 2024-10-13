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Макс Ферстаппен о скандалах вокруг «Ред Булл»: «Стараюсь не тратить время на подобные вещи. Меня не волнует, что говорят другие»

Ферстаппен старается не обращать внимания на давление конкурентов.

Пилот «Ред Булл» рассказал, что не видит смысла тратить свое время на разные истории, связанные с ним или командой, которые могут придумывать конкуренты в попытках оказать на команду давление.

Не так давно ФИА внесла в регламент поправки, связанные с запретом использования любых систем для ассиметричного распределения нагрузки на торможениях. В прессе в связи с этим появились предположения, что подобную систему использовали в «Ред Булл», а потом были вынуждены от нее отказаться под давлением Федерации. И ухудшение результатов команды связывали именно с этим.

Однако позже и ФИА, и команда «Ред Булл» решительно отвергли подобные предположения. Что делал и сам Макс:

«Люди постоянно придумывают какие-то истории. Лично мне это кажется очень странным, но тут уж ничего не поделаешь. Такие вещи – это тоже часть игры. Я обычно просто стараюсь не обращать на них внимания.

Я выступаю в «Формуле-1» уже десять лет и стараюсь не тратить свое время на подобные истории. То есть, я в любом случае почти ничего не читаю про «Формулу-1». Но иногда либо я сам могу что-то увидеть, либо кто-то говорит мне: «Слушай, а ты видел, что сказал вот тот человек?»

Как бы то ни было, я всегда считал, что люди могут думать то, что им хочется, а я не хочу тратить на это свои силы и время. Так что меня не очень волнует, что говорят другие люди».

Еще одной темой для разговора среди конкурентов стала не самая стабильная ситуация в руководстве «Ред Булл» – в связи с расследованием вокруг фигуры Кристиана Хорнера, а потом ухода из организации Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли. В частности, босс «Макларена» Зак Браун позволил себе заявление о том, что ухудшение результатов «Ред Булл» произошло из-за дестабилизации обстановки в команде и токсичной атмосфере.

Ферстаппен отметил, что на подобные вещи также не стоит обращать внимания:

«Людям, которые несут подобный вздор, стоит сосредоточиться на своих командах. Кстати, это относится не лично к Заку Брауну, на самом деле это касается всех. Людям просто стоит сосредоточиться на своих делах. Лично я стараюсь делать именно так».

«Макларен» рвет «Ф-1» только из-за перестройки завода? Он просто успел первым?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФИА
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЗак Браун
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