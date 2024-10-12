Кристиан Хорнер: «Машина «Ред Булл» на сезон-2025 станет продолжением нынешней»
Следующий год будет заключительным перед переходом на новые моторные и технические правила. Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда не станет кардинально менять концепцию.
«В этом бизнесе приходится балансировать. Нельзя заглядывать слишком далеко в будущее. Долгосрочная перспектива в «Ф-1» – примерно два с половиной месяца, и фактически знания, полученные в этом году, применимы в следующем.
Так что машина на следующий год станет продолжением нынешней. Но многие детали прошлогоднего болида были использованы в этом сезоне. Так работает потолок расходов – если нет серьезной прибавки в скорости, нет смысла [менять]», – сообщил Хорнер.
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