Кристиан Хорнер: «Машина «Ред Булл» на сезон-2025 станет продолжением нынешней»

Хорнер рассказал о стратегии «Ред Булл» при подготовке к сезону-2025.

Следующий год будет заключительным перед переходом на новые моторные и технические правила. Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер заявил, что команда не станет кардинально менять концепцию.

«В этом бизнесе приходится балансировать. Нельзя заглядывать слишком далеко в будущее. Долгосрочная перспектива в «Ф-1» – примерно два с половиной месяца, и фактически знания, полученные в этом году, применимы в следующем.

Так что машина на следующий год станет продолжением нынешней. Но многие детали прошлогоднего болида были использованы в этом сезоне. Так работает потолок расходов – если нет серьезной прибавки в скорости, нет смысла [менять]», – сообщил Хорнер.

Зак Браун: «Думал, что Ферстаппен одержит 24 победы, теперь он не выигрывает 8 гонок»

«Макларен» рвет «Ф-1» только из-за перестройки завода? Он просто успел первым?