«Ньюи в одиночку не создать машину, которая выиграет чемпионат. Ему нужна помощь команды». Нико Росберг сравнил «Астон Мартин» с «ПСЖ»

Нико Росберг высказался о перспективах «Астон Мартин».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что приход Эдриана Ньюи не гарантирует британской команде успехов в будущем, и что для завоевания титула им только предстоит выстроиться настоящий коллектив.

«Посмотрите на «ПСЖ» в футболе. У них одновременно были Месси, Неймар и Мбаппе – трое из числа лучших игроков в истории. И остальная команда тоже была очень неплохой.

Но они так и не выиграли Лигу чемпионов. Конечно, это здорово, когда в команду приходят великие гении игры, лучшие тренеры и так далее. Но им всем нужно ужиться друг с другом, достичь оптимального уровня работы. Потому что вы всегда хороши настолько, насколько хороша ваша команда, когда вы работаете сообща.

Эдриан Ньюи в одиночку не сможет создать машину, которая выиграет чемпионат. Ему нужна помощь остальной команды. Безусловно, он может задать для них верное направление, обеспечить хорошее руководство, но ему все равно будет нужно, чтобы остальная команда соответствовала уровню.

И нам еще только предстоит увидеть, получится у них или нет. Перед «Астон Мартин » стоит сложная задача – Ньюи нужно интегрироваться в команду, превратить ее в одну семью и заставить двигаться в одном направлении», – рассказал Росберг.

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