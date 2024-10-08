Чжоу Гуаньюй: «Надо оставить приоткрытой дверь в «Ф-1», ведь многие возвращаются»
Гонщик «Заубера» Чжоу Гуаньюй порассуждал о продолжении карьеры и потенциальном возвращении в «Формулу-1». Китайский пилот, вероятнее всего, останется без кокпита в 2025 году.
«Где бы я ни оказался, надо оставить приоткрытой дверь в «Ф-1», ведь многие возвращаются.
Я не переживаю за свою гоночную карьеру. Я больше думаю о карьере в «Формуле-1», и это очень приятно. То, что есть интерес со стороны топ-команд в других сериях, на мой взгляд, здорово.
Я хочу остаться здесь еще на много лет», – заявил Чжоу.
Гуаньюй готов провести на скамейке следующий год, однако понимает, что вернуться необходимо относительно быстро:
«Если я буду ждать больше, чем год или два, то, пожалуй, это станет уходом из чемпионата. Но в данный момент я просто сосредоточен на выступлениях в «Формуле-1».
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