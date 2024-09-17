Чжоу разместил фото своей кошки на шлеме для Гран-при Сингапура
Гонщик «Заубера» Чжоу Гуаньюй подготовил специальный шлем для Гран-при Сингапура, который пройдет 20-22 сентября.
На ливрее размещено фото кошки Чжоу по имени Кукуруза.
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Фото: соцсети Чжоу Гуаньюя
Опубликовал: Михаил Ширяев
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