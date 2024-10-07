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Ландо Норрис: «Чем меньше я думаю о титуле, тем лучше»

Норрис рассказал, как относится к первому шансу на чемпионство в «Ф-1».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что не чувствует дополнительного давления из-за того, что впервые претендует на титул в «Формуле-1».

«Я не думаю: «О, боже, я должен сделать это, потому что сражаюсь за чемпионство». Я вовсе не размышляю так, если честно.

Скорее важно чуть больше давить на себя, чтобы временами принимать правильные решения, ведь ты знаешь, что определенные решения могут иметь большее значение.

Для меня так: чем меньше я думаю об этом, тем лучше. Тяжело, когда фактически каждый вопрос об этом, понимаете? (смеется)

В некотором смысле я стараюсь не думать о большой картине. Я просто работаю от гонки к гонке и сосредоточен на том, что нужно сделать завтра, затем в субботу, затем в воскресенье. Я не думаю: «Надо провести хороший уик-энд сейчас, чтобы сделать что-то в следующий уик-энд». Было бы просто глупо так думать, на мой взгляд. Я не переживаю из-за следующего уик-энда.

Безусловно, сейчас я пилотирую лучше, чем когда-либо. Ты постоянно добавляешь в этом плане. Но доходишь до момента, когда больше работы посвящается психологии, подходу, а не тому, чтобы пилотировать на две сотые быстрее.

Я просто выезжаю и делаю то, что делаю», – сказал Ландо.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
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