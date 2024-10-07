Тото Вольфф о подготовке к смене регламента в 2026 году: «Мерседес» борется за победы и не может просто списать сезон-2025»

«Мерседес » не будет жертвовать следующим годом ради подготовки к сезону-2026.

Исполнительный директор «Мерседеса» ответил на вопрос, будет ли в 2025 году команда раньше обычного перебрасывать все ресурсы на машину следующего года, учитывая кардинальные изменения технического регламента.

По словам Вольффа , с учетом амбиций команды такой подход не имеет смысла.

«На самом деле это главный вопрос, возникающий по ходу каждого сезона. Особенно когда впереди вас ждет столь масштабное изменение технического регламента. И возникает вопрос, в какой области вам придется идти на компромисс, чем придется жертвовать?

Но тут я бы хотел процитировать девиз Ники Лауды. Когда его спрашивали, какую гонку он бы предпочел выиграть – эту или следующую? Он всегда отвечал: «Обе».

И в каких-то вопросах все может быть не так уж сложно, чем кажется со стороны. Вероятно, переброска людей и ресурсов на проект машины 2026 года произойдет немного раньше, чем это происходит в условиях стабильного регламента, но переломным моментом это все равно не станет.

Никто не будет выключать все [и сворачивать работу над актуальной машиной] в январе 2025 года. Ну, только если вы вообще ни на что не претендуете. Для команды в такой ситуации нет разницы между седьмым и десятым местом. Мы же боремся за победы и подиумы и не можем просто списать сезон», – рассказал Вольфф.

Почему рев новых моторов «Ф-1» не сделать пробирающим, «как раньше»? Есть ли вообще выход?