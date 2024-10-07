Гельмут Марко: «Прямо сейчас «Макларен» сильнее «Ред Булл», если мы сравниваем именно пары пилотов»

Марко сравнил составы «Ред Булл» и «Макларена ».

Советник «Ред Булл» признал, что из-за нестабильных выступлений Серхио Переса соперники из «Макларена» сейчас располагают более стабильной и сбалансированной парой пилотов. Что повышает шансы «Макларена» в борьбе с «Ред Булл » за Кубок конструкторов.

«Результаты Переса переменчивы и неустойчивы, мы это знаем. В особенности в такой ситуации, когда машина меняется за столь короткий промежуток времени. Пересу нужно больше времени, чтобы адаптироваться.

И это [форма Переса] безусловно является одним из факторов в том, почему прямо сейчас «Макларен» сильнее «Ред Булл», если мы сравниваем именно пары пилотов. С точки зрения скорости Перес способен бороться. Просто он выступает нестабильно и его форма становится все более непредсказуемой», – рассказал Марко .

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