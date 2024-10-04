«Можно было бы провести сравнение с Хюльненбергом». Гельмут Марко призвал «Ауди» подписать Мика Шумахера
Гельмут Марко советует «Ауди» подписать Мика Шумахера.
По словам советника «Ред Булл», возможность посмотреть на немца в деле в сезоне-2025, по ходу которого в «Заубер» / «Ауди» будут главным образом готовиться к новому регламенту и переходу команды в заводской статус, не будет нести в себе никакого риска. И что этот вариант он считает более перспективным, чем оставлять еще на один год Валттери Боттаса.
«Я думаю, что болид «Ауди» [команда еще будет называться «Заубер»] в следующем году точно не будет выигрывать гонки. А значит на гонщиков «Ауди» не будет оказываться никакого давления. И они могли бы провести хорошее сравнение [Мика Шумахера] с Нико Хюлькенбергом. Если уровень выступлений Шумахера окажется недостаточно хорошим, они всегда смогут заменить его в 2026 году.
Если же ситуация действительно такова, что еще один шанс получит Валттери Боттас, для меня эта ситуация будет еще более непонятной, чем сейчас.
Мне кажется, что если он все-таки не получит место в «Ауди», история с «Формулой-1» для Мика Шумахера будет окончательно завершена. И тогда ему придется сосредоточиться на гонках на выносливость WEC, где он уже добился определенных успехов. Если он хочет остаться в автоспорте, то должен найти серию, которая будет ему нравиться, и где при этом у него будут шансы на победу», – рассказал Марко.
Мик Шумахер: «Надеюсь вернуться в «Ф-1», но при этом у меня все отлично в WEC»
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