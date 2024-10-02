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«Формула Е» проведет тесты для девушек-гонщиц

В «Формуле Е» пройдут тесты для гонщиц.

Тестовая сессия запланирована на 7 ноября – и пройдет на автодроме имени Рикардо Тормо в Валенсии.

В рамках тестов каждая команда, представленная в «Формуле Е», обязана предоставить одной из гонщиц место в кокпите своего болида как минимум на полдня.

На данный момент в «Формуле Е» на постоянной основе не выступает ни одной девушки – и организаторы отмечают, что проведением таких тестов хотят показать гонщицам, что их попадание в «Формулу Е» может быть возможным.

В тестах примут участие такие гонщицы, как Джейми Чедуик, София Флерш, Хлоя Чемберс, Эбби Пуллинг и другие.

Главные гонки США сваяли электрокар за $1,5 млн и на 1359 л.с. – без спортивной цели! И зачем он нужен?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
logoФормула E
София Флерш
Джейми Чедуик
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