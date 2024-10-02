«Формула Е» проведет тесты для девушек-гонщиц
В «Формуле Е» пройдут тесты для гонщиц.
Тестовая сессия запланирована на 7 ноября – и пройдет на автодроме имени Рикардо Тормо в Валенсии.
В рамках тестов каждая команда, представленная в «Формуле Е», обязана предоставить одной из гонщиц место в кокпите своего болида как минимум на полдня.
На данный момент в «Формуле Е» на постоянной основе не выступает ни одной девушки – и организаторы отмечают, что проведением таких тестов хотят показать гонщицам, что их попадание в «Формулу Е» может быть возможным.
В тестах примут участие такие гонщицы, как Джейми Чедуик, София Флерш, Хлоя Чемберс, Эбби Пуллинг и другие.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
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