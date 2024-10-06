Гюнтер Штайнер о «невидимом» Стролле: «Ланса совершенно не замечаешь. Он никогда не был молодым, никогда не станет старым, он выше правил»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил о нестандартном восприятии гонщика «Астон Мартин» Ланса Стролла.
«Ланса совершенно не замечаешь. Это странно. О нем никогда не говоришь хорошо или плохо, он просто не существует.
Я не думаю, что он плохой гонщик. Я не знаю, что это такое. Разумеется, мы все в курсе, что у него нет необходимости пилотировать гоночную машину. У него все в порядке [с финансовой точки зрения], так что, возможно, дело в этом.
Если болид не позволяет достичь подиума или чего-то еще, он такой: «Ладно, я обойдусь. Какая разница? Подожду, пока появится следующая машина, и посмотрим, будет ли она лучше».
Не знаю. Я не знаю парня, никогда я ним не говорил, так что без понятия. Но он – один из тех, о котором редко говорят, когда он в очках, и еще реже – когда он вне очков. Он просто есть.
Если бы мне не напомнили, я бы даже не знал, что он пилотировал в прошлый уик-энд. Надо проверить статистику, потому что он просто невидимый.
Он никогда не был молодым, никогда не станет старым. Он просто будет. Он выше правил», – произнес Штайнер в подкасте The Red Flags.
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