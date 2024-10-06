  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер о «невидимом» Стролле: «Ланса совершенно не замечаешь. Он никогда не был молодым, никогда не станет старым, он выше правил»
0

Гюнтер Штайнер о «невидимом» Стролле: «Ланса совершенно не замечаешь. Он никогда не был молодым, никогда не станет старым, он выше правил»

Штайнер рассказал, что считает Стролла уникальным пилотом «Ф-1».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил о нестандартном восприятии гонщика «Астон Мартин» Ланса Стролла.

«Ланса совершенно не замечаешь. Это странно. О нем никогда не говоришь хорошо или плохо, он просто не существует.

Я не думаю, что он плохой гонщик. Я не знаю, что это такое. Разумеется, мы все в курсе, что у него нет необходимости пилотировать гоночную машину. У него все в порядке [с финансовой точки зрения], так что, возможно, дело в этом.

Если болид не позволяет достичь подиума или чего-то еще, он такой: «Ладно, я обойдусь. Какая разница? Подожду, пока появится следующая машина, и посмотрим, будет ли она лучше».

Не знаю. Я не знаю парня, никогда я ним не говорил, так что без понятия. Но он – один из тех, о котором редко говорят, когда он в очках, и еще реже – когда он вне очков. Он просто есть.

Если бы мне не напомнили, я бы даже не знал, что он пилотировал в прошлый уик-энд. Надо проверить статистику, потому что он просто невидимый.

Он никогда не был молодым, никогда не станет старым. Он просто будет. Он выше правил», – произнес Штайнер в подкасте The Red Flags.

Жак Вильнев: «Ньюи создает машины для выдающихся пилотов, обычные гонщики страдают»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoХаас
logoГюнтер Штайнер
logoЛанс Стролл
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тото Вольфф: об Антонелли: «Цель – создать новую историю успеха, как случилось с Хэмилтоном»
143 минуты назад
Отмар Сафнауэр дважды платил всей «Форс-Индии» из своего кармана: «Это были миллионы»
сегодня, 14:40
Алекс Албон о Риккардо: «Представляю, что выступления Бермэна и Колапинто мотивировали «Ред Булл» подумать о молодежи»
1сегодня, 13:41
Гюнтер Штайнер: «Лоусон напоминает Пиастри: умный, ждет свой шанс, не открывает рот, просто учится»
3сегодня, 13:04
Глава «Трассы Америк» ждет Риккардо на Гран-при США: «Фанаты не обязательно приходят за пилотажем Даниэля. Мы его займем»
3сегодня, 11:43
Ферстаппен подал заявку на товарный знак Simply Lovely
1сегодня, 10:48Фото
Фелипе Масса: «Стремлюсь к признанию себя чемпионом-2008, потому что заслуживаю этого»
14сегодня, 10:21
Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках. Актер занял 25-е место из 35 участников
3сегодня, 09:30Фото
Гюнтер Штайнер о наказании Ферстаппена за мат: «Думаете, дети никогда не слышали слово «#####»?»
8сегодня, 09:29
Макс Ферстаппен считает, что худший момент сезона позади: «Надеюсь, «Ред Булл» продолжит прибавлять»
1сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10