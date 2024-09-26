Жак Вильнев: «Ньюи создает машины для выдающихся пилотов, обычные гонщики страдают»

Вильнев сообщил о своеобразных болидах Ньюи.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мыслями о том, чего Фернандо Алонсо ждать от прихода Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» и какие трудности переживает «Ред Булл» без именитого конструктора.

«По своему опыту могу сказать, что Эдриан Ньюи всегда строит машины, которые необходимо пилотировать очень точно. У них всегда узкое рабочее окно, однако они показывают невероятную скорость, если воспользоваться этим окном.

Это болид не для всех. Он создает машины для выдающихся пилотов, и выдающиеся пилоты могут перевернуть ситуацию за рулем таких болидов. Обычные гонщики будут страдать.

Как бы то ни было, болид следующего года не будет творением Эдриана Ньюи. Сейчас Фернандо надо продержаться достаточно долго, чтобы получить машину для побед, вот ключевой момент. И для этого не нужно опережать Стролла на секунду с круга. Часть работы Фернандо заключается в том, чтобы помочь Лансу прибавлять, помочь команде достичь этой точки – не ради чемпионства Фернандо, а ради чемпионства «Астон Мартин ». Вот почему Ньюи присоединился к команде.

Отсутствие Ньюи [в «Ред Булл»] действительно оказывает пагубное влияние. Легко упустить то оптимальное рабочее окно, о котором я говорил, и трудно туда вернуться. Это тонкая грань.

Когда Ньюи покинул «Уильямс» в 1997 году, посреди сезона, команда испытывала трудности. Она полностью сбилась с пути, и потребовалось довольно много времени, чтобы вернуться в это окно. Возможно, подобное случилось с «Ред Булл», – заявил Вильнев.

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