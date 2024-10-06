Алекс Албон о Риккардо: «Представляю, что выступления Бермэна и Колапинто мотивировали «Ред Булл» подумать о молодежи»

Албон предложил теорию о разрыве «РБ» с Риккардо.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон связал уход Даниэля Риккардо из «РБ» и «Формулы-1» с успехами Оливера Бермэна в «Феррари » и «Хаасе » и своего нового напарника Франко Колапинто.

После Гран-при Сингапура место Риккардо занял Лиам Лоусон.

«Конечно, это тяжело. Мне очень нравится Даниэль. Он прекрасный человек, а также отличный амбассадор нашего спорта.

Разумеется, я не могу толком говорить о самом решении. Представляю, что столь хорошие выступления Олли и Франко в некотором смысле мотивировали «Ред Булл» вновь подумать о молодежи. Лиам уже здорово себя проявил.

Но да, разумеется, я сочувствую Даниэлю. Я также считаю его супергонщиком, поэтому, уверен, он что-то найдет для себя. Не знаю, что это будет.

Могу представить его в серии вроде NASCAR. Он получает удовольствие от жизни, есть сильная связь с США», – высказался Алекс.

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