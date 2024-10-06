Алекс Албон о Риккардо: «Представляю, что выступления Бермэна и Колапинто мотивировали «Ред Булл» подумать о молодежи»
Пилот «Уильямса» Алекс Албон связал уход Даниэля Риккардо из «РБ» и «Формулы-1» с успехами Оливера Бермэна в «Феррари» и «Хаасе» и своего нового напарника Франко Колапинто.
После Гран-при Сингапура место Риккардо занял Лиам Лоусон.
«Конечно, это тяжело. Мне очень нравится Даниэль. Он прекрасный человек, а также отличный амбассадор нашего спорта.
Разумеется, я не могу толком говорить о самом решении. Представляю, что столь хорошие выступления Олли и Франко в некотором смысле мотивировали «Ред Булл» вновь подумать о молодежи. Лиам уже здорово себя проявил.
Но да, разумеется, я сочувствую Даниэлю. Я также считаю его супергонщиком, поэтому, уверен, он что-то найдет для себя. Не знаю, что это будет.
Могу представить его в серии вроде NASCAR. Он получает удовольствие от жизни, есть сильная связь с США», – высказался Алекс.
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