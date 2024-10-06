Глава «Трассы Америк» ждет Риккардо на Гран-при США: «Фанаты не обязательно приходят за пилотажем Даниэля. Мы его займем»
Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо получил приглашение посетить Гран-при США – первую гонку после увольнения из «РБ».
По словам босса «Трассы Америк» Бобби Эпштейна, австралиец может по-прежнему играть важную роль, особенно в Техасе.
«Возможно, вне болида он окажет такое же влияние, какое оказывал на наш Гран-при. Не уверен, что люди обязательно покупают билеты, чтобы увидеть его пилотаж, если он не в конкурентоспособной машине, так ведь?
Если ты приходишь, потому что он часть сообщества «Ф-1», то, думаю, он способен оставаться существенной частью сообщества «Ф-1». Его очень и очень сильно любят в Техасе, и, на мой взгляд, ему тут нравится.
Так что я бы надеялся, что он будет больше доступен для фанатов без обязанностей, связанных с болидом. Надеюсь, он все равно приедет, потому что у нас много людей, которые с удовольствием пожали бы ему руку, получили автограф или сфотографировались. Просто увидели бы его в городе. Мы его займем», – сообщил Эпштейн.
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