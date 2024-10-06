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Глава «Трассы Америк» ждет Риккардо на Гран-при США: «Фанаты не обязательно приходят за пилотажем Даниэля. Мы его займем»

Риккардо будут рады в Остине, несмотря на уход из «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо получил приглашение посетить Гран-при США – первую гонку после увольнения из «РБ».

По словам босса «Трассы Америк» Бобби Эпштейна, австралиец может по-прежнему играть важную роль, особенно в Техасе.

«Возможно, вне болида он окажет такое же влияние, какое оказывал на наш Гран-при. Не уверен, что люди обязательно покупают билеты, чтобы увидеть его пилотаж, если он не в конкурентоспособной машине, так ведь?

Если ты приходишь, потому что он часть сообщества «Ф-1», то, думаю, он способен оставаться существенной частью сообщества «Ф-1». Его очень и очень сильно любят в Техасе, и, на мой взгляд, ему тут нравится.

Так что я бы надеялся, что он будет больше доступен для фанатов без обязанностей, связанных с болидом. Надеюсь, он все равно приедет, потому что у нас много людей, которые с удовольствием пожали бы ему руку, получили автограф или сфотографировались. Просто увидели бы его в городе. Мы его займем», – сообщил Эпштейн.

Наследие Риккардо в «Ф-1» грандиозно – великий буст доходов. Его еще предстоит осознать

Лучшая гонка Риккардо в «Ф-1» по его выбору – не победная: клинч с Алонсо за респект коллег

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Гран-при США
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
Трасса Америк
Бобби Эпштейн
logoРБ
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