Даниэль Риккардо: «Надеюсь, машина безопасности появится вовремя. Верните Пике-младшего, давайте сделаем это»

Риккардо предложил спорный вариант спасти свою гонку в Сингапуре.

Пилот «РБ» поделился эмоциями после 16-го места в квалификации к Гран-при Сингапура .

«Это… Я бы сказал, это ужасно, потому что вчера у нас был хоть какой-то темп, и мы не ожидали… Мы не допустили серьезных ошибок, но, когда я пересек линию, я знал, что круг получился небыстрым. Ощущения были не из лучших.

Этим утром можно было сказать: «Ох, этот «софт» не работал». Но сегодня мы использовали три комплекта мягкой резины, и ни на одном из них не были конкурентоспособны», – сказал Риккардо.

Даниэль также отметил, что смириться с результатом становится сложнее из-за последних слухов о замене австралийца на Лиама Лоусона.

«Да, конечно, было бы здорово просто обойтись заявлением. Очевидно, первый сегмент получился отвратительным. На фоне всего того дерьма, что творится вокруг, я искренне чувствовал, что это будет хороший день. Вот почему я сейчас больше думаю о том, как так вообще вышло.

Я стараюсь быть оптимистом, но сегодня очень пессимистичный день, так что я пойду в свою ледяную ванну. Вы найдете меня плавающим там же завтра».

Вдобавок Риккардо предположил, что для успеха ему понадобится нечто, подобное скандалу 2008 года, когда в Сингапуре «Рено» приказала Нельсону Пике-младшему намеренно попасть в аварию, чтобы вызвать режим машины безопасности – это помогло напарнику бразильца Фернандо Алонсо одержать победу.

«Надеюсь, машина безопасности появится вовремя. Верните Пике, давайте сделаем это», – сказал пилот «РБ ».

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