Гельмут Марко: «Если обстановка в команде перестанет ему подходить, Ферстаппен однажды может просто уйти»
Марко допустил уход Ферстаппена в другую команду.
Советник «Ред Булл» отметил, что Ферстаппен может решиться на смену коллектива в том случае, если австрийская команда перестанет быть достаточно конкурентоспособной.
«Такая опасность существует. Макс – не тот парень, который хочет побить рекорды Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона.
Садясь за руль болида, он хочет победить. Но для него важно правильное окружение. Если обстановка в команде перестанет ему подходить, то однажды он может просто сказать, что уходит, и все.
У большинства топ-гонщиков в контрактах есть опции досрочного расторжения, завязанные на определенные результаты и уровень выступлений. И Макс не исключение.
И это значит, что если мы не сможем предоставить ему машину, за рулем которой он будет бороться за самые высокие места, в этом случае он определенно рассмотрит вариант ухода в другую команду», – рассказал Марко.
«Макларен» везет Ферстаппену по 30 секунд, но очки решают: Максу хватит вторых мест для титула!
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