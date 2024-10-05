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  • Гельмут Марко: «Если обстановка в команде перестанет ему подходить, Ферстаппен однажды может просто уйти»
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Гельмут Марко: «Если обстановка в команде перестанет ему подходить, Ферстаппен однажды может просто уйти»

Марко допустил уход Ферстаппена в другую команду.

Советник «Ред Булл» отметил, что Ферстаппен может решиться на смену коллектива в том случае, если австрийская команда перестанет быть достаточно конкурентоспособной.

«Такая опасность существует. Макс – не тот парень, который хочет побить рекорды Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона.

Садясь за руль болида, он хочет победить. Но для него важно правильное окружение. Если обстановка в команде перестанет ему подходить, то однажды он может просто сказать, что уходит, и все.

У большинства топ-гонщиков в контрактах есть опции досрочного расторжения, завязанные на определенные результаты и уровень выступлений. И Макс не исключение.

И это значит, что если мы не сможем предоставить ему машину, за рулем которой он будет бороться за самые высокие места, в этом случае он определенно рассмотрит вариант ухода в другую команду», – рассказал Марко.

«Макларен» везет Ферстаппену по 30 секунд, но очки решают: Максу хватит вторых мест для титула!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
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