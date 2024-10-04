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  • «Ред Булл» теперь концентрируется на собственной молодежи». Гельмут Марко опроверг интерес к Джорджу Расселлу
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«Ред Булл» теперь концентрируется на собственной молодежи». Гельмут Марко опроверг интерес к Джорджу Расселлу

В «Ред Булл» предпочитают Расселлу развитие своей молодежи.

По словам советника «Ред Булл» Гельмута Марко, австрийская команда вряд ли будет проявлять интерес к Джорджу Расселлу и скорее вернется к развитию молодежи из собственной программы.

Ранее на интерес к Расселлу, чей контракт с «Мерседесом» формально рассчитан до конца 2025 года, намекал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«В квалификациях Джордж Расселл [в этом сезоне] как минимум не уступает Льюису Хэмилтону, если вообще не быстрее него. Но Расселл – это пилот «Мерседеса». «Ред Булл» же теперь концентрируется на собственной молодежи.

Мы также видим пример Франко Колапинто. Он не слишком опытен и был не так уж успешен в молодежных сериях – хотя справедливости ради надо отметить, что и за топ-команды он никогда не выступал, – а сейчас демонстрирует просто невероятные выступления в «Формуле-1».

Так что мы хотим посмотреть, на что окажутся способны юниоры из программы «Ред Булл», да и Юки Цунода, которого до сих пор можно отчасти назвать юниором. И сейчас вопрос в том, как он проявит себя в сравнении с Лоусоном», – рассказал Марко.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
Франко Колапинто
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