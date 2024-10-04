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Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября

Бренд Yuka ADV Pro Racing, организатор первой федеральной серии соревнований по джимхане Yuka Drive Fest, объявляет о запуске нового проекта – Джимхана Лайт с упором на спортивную составляющую мероприятия. Этот проект реализуется с целью популяризации новой автоспортивной дисциплины в стране.

Первый этап пройдет 13 октября в Челябинске, а второй – 3 ноября в Уфе.

Дисциплина Джимхана станет доступной для новых регионов России. В условиях паузы между основными соревнованиями Джимханы, организаторы Yuka ADV Pro Racing решили провести дополнительные заезды и привезти атмосферу автоспорта в города, которые редко становятся площадками для подобных событий.

Организаторы делают мероприятие бесплатным на эти два этапа для зрителей и спортсменов, что даст уникальную возможность местным жителям познакомиться с новой дисциплиной и поддержать своих спортсменов.

В отличие от классических этапов Джимханы, новый формат Лайт – это упрощенная версия соревнований, специально разработанная для начинающих и юниоров. Здесь важна не столько скорость, сколько точность прохождения трассы, контроль над автомобилем и грамотное выполнение фигурных элементов. Участники будут бороться за лучшие результаты на более компактных трассах, что позволяет максимально сосредоточиться на технике вождения и управлении.

YDF Джимхана Лайт – это одновременно и тренировка, и состязание. Минимальное количество сложных разворотов, плавные переходы и небольшой темп – все это создает идеальные условия для отработки мастерства вождения и безопасного вхождения в мир автоспорта.

Гостей фестиваля ждут автовыставка с уникальными моделями автомобилей, фестивальная зона с активностями и фудкорт.

Мероприятие проходит при поддержке генерального партнера соревнований компании iCore.

Опубликовано: Sports
logoYUKA Drive Fest Джимхана
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