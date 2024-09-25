Ландо Норрис: «Надеюсь, борьба за титул будет идти до самого конца»

Норрис оценил свои шансы в борьбе за титул.

Пилот «Макларена» надеется, что достаточно хорошо проведет оставшиеся гонки и навяжет борьбу Максу Ферстаппену.

На данный момент, за шесть Гран-при до конца сезона, Норрис отстает от Ферстаппена на 52 очка.

«Надеюсь, борьба будет идти до самого конца. Хотя мне по-прежнему нужно отыграть очень много очков и сделать это будет непросто. Ведь мы боремся против Макса Ферстаппена и «Ред Булл » – в прошлом году они были самым доминирующим сочетанием в истории «Ф-1».

И на самом деле ситуация не то чтобы сильно изменилась – это та же самая команда и тот же самый гонщик. Так что мне противостоит один из самых сильных гонщиков в истории.

Прямо сейчас мы, как команда, выступаем лучше них, потому что наша машина быстрее, чем у «Ред Булл». И за это стоит отдать должное команде, которая здорово работает, придумывает разные интересные штуки вроде «мини-DRS».

Я выкладываюсь на максимуме, стараясь сделать так, чтобы мы добились успеха. А Макс делает то же самое, чтобы не допустить этого. Посмотрим и узнаем, что у итоге получится», – рассказал Норрис .

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