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Гельмут Марко о шансах Ферстаппена на титул: «Сможем сделать это, только если Макс выиграет еще минимум две гонки»

Марко оценил шансы «Ред Булл» на победу в чемпионате.

Советник «Ред Булл» считает, что с учетом сложившейся ситуации команде будет очень трудно выиграть Кубок конструкторов в этом году. И что основное внимание «Ред Булл» сосредоточено на том, чтобы помочь Максу Ферстаппену победить в личном зачете.

«С учетом текущего уровня выступлений «Ред Булл»? Да. Хотя я все равно настроен оптимистично. Если Макс вновь начнет выигрывать гонки, а Серхио будет финишировать третьим или четвертым, ситуация будет выглядеть иначе. Хотя, как я уже говорил, основное внимание сосредоточено на том, чтобы победить в личном зачете пилотов.

Полагаю, мы сможем выиграть титул в личном зачете, только если Макс выиграет как минимум две гонки из оставшихся. И тогда ситуация начнет выглядеть более оптимистично и в отношении Кубка конструкторов», – рассказал Марко.

Политическая битва титанов «Ф-1»: систему «Ред Булл» атакуют из-за одного зачетного балла!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoСерхио Перес
logoМакс Ферстаппен
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