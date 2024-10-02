Продолжительность 2-й практики перед Гран-при Мексики будет увеличена на 30 минут

2-я практика на этапе в Мехико будет длиннее на полчаса.

Как сообщается, продолжительность второй пятничной практики была увеличена, поскольку все команды «Формулы-1» будут участвовать в тестах шин «Пирелли » на сезон-2025. В остальном же практика пройдет как обычно и команды смогут подготовиться к Гран-при .

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