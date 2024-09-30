Правительство Аргентины намерено вернуть Гран-при в календарь «Формулы-1»
В Аргентине хотят вновь проводить Гран-при «Формулы-1».
Как сообщает RacingNews365, интерес к «Ф-1» в Аргентине заметно вырос в нынешнем сезоне – во многом это связывают с переходом в «Уильямс» Франко Колапинто.
Последний Гран-при Аргентины состоялся в 1998 году на автодроме имени Оскара Хуана Галвеса в Буэнос-Айресе. Инициатива возобновления проведения гонки исходит от министра развития туризма, спорта и окружающей среды Даниэля Скиоли. Проект намерены представить президенту Аргентины в ближайшее время.
При этом отмечается, что для восстановления автодрома и получения второй категории от ФИА в проект придется вложить как минимум $20 млн. При этом проводить Гран-при «Формулы-1» разрешается только на трассах первой категории.
Ожидается, что Скиоли приедет на предстоящий Гран-при Бразилии в Сан-Паулу, чтобы обсудить с руководством «Ф-1» возможность возвращения аргентинского этапа.
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