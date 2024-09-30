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Шарль Леклер о перспективах на остаток сезона: «Полагаю, «Макларен» и «Ред Булл» вернутся на привычный уровень»

Леклер оценил перспективы «Феррари» на остаток сезона.

Пилот «Феррари» считает, что команде будет трудно победить в Кубке конструкторов, а ситуацию в личном зачете он считает еще более сложной.

«Думаю, нам понадобится немного везения, потому что даже если мы будем очень хорошо выступать в оставшихся гонках сезона, выиграть чемпионат в личном зачете будет очень трудно.

Хотя сейчас я в любом случае об этом не думаю. Я стараюсь сосредоточиться на каждой ближайшей гонке, и худшее, что мы сейчас можем сделать – это ставить перед собой неправильные ожидания на будущее.

После этапа в Монце мы провели несколько этапов на весьма специфических трассах, что позволило нам выглядеть очень хорошо. И я надеюсь, что картина сохранится и в дальнейшем.

Тем не менее, я полагаю, что «Макларен» и «Ред Булл» вернутся на свой привычный уровень. Хотя «Макларен» его и не снижал. Как бы то ни было, именно их машина остается лучшей в пелотоне, а «Ред Булл» еще обязательно отыграется, что в целом несколько осложнит нам жизнь.

Так что нам нужно начинать каждый гоночный уик-энд с правильными ожиданиями, поскольку в противном случае вы можете начать попытки выжать из машины скорость, на которую она просто не способна, однако мы работаем хорошо и продолжаем развивать машину», – рассказал Леклер.

Главный гений «Ф-1» ушел из «Ред Булл» из-за… Усталости от команды и доминирования! Все откровения

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoШарль Леклер
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