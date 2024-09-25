MotoGP. Гран-при Индии отложен до 2026 года
Гран-при Индии не состоится в 2025 году.
Отмечается, что этап был отложен из-за проблем с операционной подготовкой Гран-при.
В результате в 2025 году Гран-при Индии получит статус одного из запасных этапов.
В официальном заявлении промоутеры MotoGP отметили, что Гран-при Индии не может состояться в начале сезона, а поскольку перенести этап на другой слот не представляется возможным, он будет отменен.
Трехлетний контракт на проведение Гран-при Индии был подписан несколько месяцев назад.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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