Тото Вольфф: «Нет команды, которая не поддержала бы мини-этап для юниоров в Абу-Даби»

Все команды «Ф-1» высказались за идею гонки для юниоров, заявил Вольфф

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф сообщил, что проект мини-этапа для молодых пилотов получил одобрение со стороны команд «Формулы-1».

Предполагается, что «уик-энд», состоящий из практики, квалификации и спринта, будет проходить по окончании сезона, в дополнение к традиционным тестам в Абу-Даби.

«Мы обсудили вопрос на заседании Комиссии «Ф-1» и, полагаю, готовы предоставить новичкам больше возможностей. Загвоздка в том, что, если сделать это в рамках уик-энда Гран-при, это повлияет или может повлиять на выступления основных гонщиков.

Мы не нашли другой способ дать им шанс провести всю последовательность событий уик-энда, атаковать, чтобы их могли сравнивать. Если это организовать в Абу-Даби, у всех будет та же [загрузка] топливом, все будут на одинаковых шинах, и будет интересно понаблюдать за тем, как он проявят себя в соответствующих машинах. И сезон уже завершится.

Разумеется, это нагрузка на команду – еще один гоночный день. Но мы работаем в индустрии развлечений, и пока это наша лучшая идея, которая позволит дать пилотам больше времени в болидах.

На собрании не было никого, кто не поддержал бы идею, ведь у всех нас одни цели. Мы хотим дать им больше возможностей, больше наката, и вот к чему мы пришли», – поделился информацией Вольфф.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер также признал, что мини-этап – разумная инициатива:

«Мы думали о том, чтобы предоставить им больше возможностей [в первых практиках], но у них уже 14 [этапов] в «Ф-2». Более того, есть спринты, когда ты не можешь отдавать первую тренировку.

Плюс, не некоторых трассах это непросто. Мы никогда бы не отдали первую практику в Сингапуре, Монако или Баку. Это означает, что существует не так уж много шансов для тестирования [актуальной] машины в реальных условиях.

Я считаю, это хорошая возможность, полноценный уик-энд с практикой, квалификацией и стартом. Конечно, это непросто организовать и так далее, но я за».

«Ф-1» обсуждает введение мини-этапа для юниоров по окончании сезона (The Race)