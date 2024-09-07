Тото Вольфф: «Нет команды, которая не поддержала бы мини-этап для юниоров в Абу-Даби»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что проект мини-этапа для молодых пилотов получил одобрение со стороны команд «Формулы-1».
Предполагается, что «уик-энд», состоящий из практики, квалификации и спринта, будет проходить по окончании сезона, в дополнение к традиционным тестам в Абу-Даби.
«Мы обсудили вопрос на заседании Комиссии «Ф-1» и, полагаю, готовы предоставить новичкам больше возможностей. Загвоздка в том, что, если сделать это в рамках уик-энда Гран-при, это повлияет или может повлиять на выступления основных гонщиков.
Мы не нашли другой способ дать им шанс провести всю последовательность событий уик-энда, атаковать, чтобы их могли сравнивать. Если это организовать в Абу-Даби, у всех будет та же [загрузка] топливом, все будут на одинаковых шинах, и будет интересно понаблюдать за тем, как он проявят себя в соответствующих машинах. И сезон уже завершится.
Разумеется, это нагрузка на команду – еще один гоночный день. Но мы работаем в индустрии развлечений, и пока это наша лучшая идея, которая позволит дать пилотам больше времени в болидах.
На собрании не было никого, кто не поддержал бы идею, ведь у всех нас одни цели. Мы хотим дать им больше возможностей, больше наката, и вот к чему мы пришли», – поделился информацией Вольфф.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер также признал, что мини-этап – разумная инициатива:
«Мы думали о том, чтобы предоставить им больше возможностей [в первых практиках], но у них уже 14 [этапов] в «Ф-2». Более того, есть спринты, когда ты не можешь отдавать первую тренировку.
Плюс, не некоторых трассах это непросто. Мы никогда бы не отдали первую практику в Сингапуре, Монако или Баку. Это означает, что существует не так уж много шансов для тестирования [актуальной] машины в реальных условиях.
Я считаю, это хорошая возможность, полноценный уик-энд с практикой, квалификацией и стартом. Конечно, это непросто организовать и так далее, но я за».
«Ф-1» обсуждает введение мини-этапа для юниоров по окончании сезона (The Race)
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