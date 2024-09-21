Фернандо Алонсо: «В 199 случаях из 200 не стал бы 7-м в квалификации. Есть реальные шансы выйти на 6-е место на старте»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил седьмое место по итогам квалификации к Гран-при Сингапура.
«Я вообще не ожидал подобного сегодня. Уик-энд шел довольно тяжело, и, думаю, этот автодром высвечивает слабости машины. У нас нет сцепления, болид не поворачивает в медленных поворотах, и мы не очень стабильны на торможениях. В целом мы очень боялись этой трассы, и во всех сессиях подтвердилось, что нам некомфортно.
После первого сегмента я уже был доволен, говорил себе: «Я остаюсь». В конце второго сегмента я прошел дальше на тоненького. И кто знал, что в третьем сегменте две «Феррари» окажутся позади, а Цунода не проедет идеальный круг.
Я стартую седьмым, на чистой стороне, с реальными шансами стать шестым в первом повороте. В каком-то смысле это не та позиция, где я должен быть, но постараюсь сделать все возможное.
Попробую хорошо стартовать, потому что мы видели довольно сильную разницу между чистой и грязной сторонами. Я хотел стартовать девятым, когда увидел, что Карлос [Сайнс] выбыл. Мы порывались обеспечить себе девятое место, которое, на наш взгляд, лучше, чем восьмое. В итоге так сложилось, что я стал седьмым.
В данный момент удача нам улыбается. Считаю, если бы мы повторили квалификацию 200 раз, в 199 случаях я не стал бы седьмым. Так что я приму результат, и посмотрим, что получится сделать завтра», – поделился мыслями испанец в эфире DAZN.
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