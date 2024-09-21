Гельмут Марко о шансах Ферстаппена на победу: «У Норриса не лучшие старты»

Марко рассказал о слабом месте Норриса, рассуждая о гонке Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался после квалификации к Гран-при Сингапура , которую Макс Ферстаппен завершил вторым.

«Вчера мы не могли и мечтать о таком. Мы считали, что будем на втором или третьем ряду», – отметил Гельмут в эфире ORF.

Австриец поделился мнением о шансах Ферстаппена на победу в борьбе с пилотом «Макларена » Ландо Норрисом :

«Посмотрим. Гонка длинная и обгонять тяжело. Но у Норриса не лучшие старты. Хотя рывок к первому повороту короткий.

Похоже, гонка пройдет с одним пит-стопом. Все решит машина безопасности, она может перевернуть ситуацию с ног на голову».

Норрис завоевал 6-й поул в карьере. Ландо лишь раз выиграл гонку с первой позиции

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