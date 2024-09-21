«Феррари» не по правилам изменила давление в шинах Леклера в 3-й практике в Сингапуре

Стюарды рассмотрят предполагаемое техническое нарушение со стороны «Феррари ».

Как сообщил технический делегат ФИА Джо Бауэр, давление в шинах на болиде Шарля Леклера было изменено не по правилам. Инцидент произошел во время третьей практики перед Гран-при Сингапура, когда машина находилась в неподвижном положении на пит-стопе.

Гран-при Сингапура-2024. 3-я практика. Норрис – 1-й, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 4-й