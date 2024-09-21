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Нико Росберг: «Норрис в своей лиге»

Росберг признал, что Норрис пока доминирует в Сингапуре.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис привез почти полсекунды соперникам в третьей практике перед Гран-при Сингапура.

«Ландо в своей лиге. Он пилотирует так, что машина едет словно по рельсам. Он выглядит мощно, выступает почти идеально. Другим [претендентом на поул] может стать Джордж Расселл. У него есть все шансы на второе место. Расселл выжимает максимум из своего «Мерседеса».

В боксах «Феррари», несомненно, молятся, чтобы все вернулось к вчерашним раскладам, когда команда была по-настоящему быстрой. Шарль [Леклер] был единственным, кто показывал темп Ландо», – поделился аналитикой чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг.

Гран-при Сингапура-2024. 3-я практика. Норрис – 1-й, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoНико Росберг
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМерседес
logoШарль Леклер
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
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