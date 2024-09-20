Джеймс Воулз о шансах Колапинто остаться в «Ф-1»: «Если в «Ауди» захотят, «Уильямс» открыт к диалогу»

В «Уильямсе» прокомментировали возможный переход Колапинто в «Ауди».

Руководитель «Уильямса » рассказал, что за исключением разговора в Монце он не вел никаких бесед с боссом «Ауди» Маттиа Бинотто касательно кандидатуры Франко Колапинто на место в сезоне-2025.

«С нашей точки зрения, Франко – невероятный пилот, который доказывает свой талант в борьбе с Алексом [Албоном], который является эталонным пилотом.

Что касается их [«Ауди»], то если они захотят, мы открыты к диалогу. Решение принимать им, но на мой взгляд, Франко стал бы очень ценным приобретением.

Его потенциал оставался неизвестным, но мы знали, на что он способен, смотря на его работу за кулисами.

Если посмотреть на его карьеру, то у него никогда не было достаточно времени, чтобы попрактиковаться. Он всегда выступал за команду, где кто-то в последний момент очень любезно предоставлял ему финансирование. Но каждый раз, когда он выступал, он великолепно справлялся. Он достоин места в «Формуле-1».

На их месте я бы последил за тем, как Франко выступит на следующих двух этапах – может быть, чуть больше – а затем уже принял решение», – отметил Воулз.

Воулз договаривается с «Ауди» по Колапинто: «Франко заслуживает место в «Ф-1», горжусь им как отец»