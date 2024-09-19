Карлос Сайнс: «Плотность в «Ф-1» настолько велика, что порой решающую роль и правда начинает играть мастерство пилота»

Сайнс высказался о конкуренции в современной «Формулы-1».

Пилот «Феррари» отметил, что с учетом плотности результатов на первое место порой начинает выходить мастерство гонщиков. И что это действительно лишь украшает борьбу в чемпионате.

«Сейчас в «Формуле-1» хорошо то, что в зависимости от трассы и от особенностей гоночного уик-энда, многие команды могут оказаться быстрее других. Например, на последнем Гран-при быстрее всех в квалификации оказалась «Феррари ». В гонке Оскар Пиастри и Ландо Норрис быстрее смогли прогреть шины «хард», а затем я и Джордж Расселл оказались быстрейшими пилотами на трассе ближе к концу заезда, и болид «Мерседеса » внезапно тоже стал демонстрировать очень высокую скорость.

Что касается «Ред Булл» – я вполне верен, что когда мы вернемся на трассы, которые больше подходят их машине, они тоже вернут свой темп. Да и если подумать, в Баку Чеко Перес был не особо медленнее и меня, и Шарля. И в этом прелесть «Ф-1» в данный момент. Плотность настолько велика, что порой решающую роль и правда начинает играть мастерство пилота. Надеюсь, в этот уик-энд настанет моя очередь это делать», – рассказал Сайнс.

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