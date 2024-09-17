«Ф-1» назвала Леклера «королем улиц». Шарль стал лидером сезона по очкам на городских трассах
«Формула-1» сообщила, что в Баку пилот «Феррари» Шарль Леклер возглавил неофициальный зачет по гонкам на городских автодромах.
К ним серия отнесла Гран-при Саудовской Аравии, Австралии, Майами, Монако, Канады и Азербайджана. Кроме того, гонщиков ждут уик-энды в Сингапуре и Лас-Вегасе.
«👑 Король улиц 👑.
Шарль Леклер выходит в лидеры за два этапа до финиша! 💪», – говорится в посте чемпионата.
Очки, набранные гонщиками «Ф-1» на городских трассах (топ-10)
1. Шарль Леклер («Феррари») – 100
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 94
3. Ландо Норрис («Макларен») – 87
4. Оскар Пиастри («Макларен») – 80
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 54
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 46
7. Серхио Перес («Ред Булл») – 46
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 32
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 32
10. Юки Цунода («РБ») – 17
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2024
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