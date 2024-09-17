«Ф-1» назвала Леклера «королем улиц». Шарль стал лидером сезона по очкам на городских трассах

«Формула-1» сообщила, что в Баку пилот «Феррари» Шарль Леклер возглавил неофициальный зачет по гонкам на городских автодромах.

К ним серия отнесла Гран-при Саудовской Аравии , Австралии , Майами , Монако , Канады и Азербайджана. Кроме того, гонщиков ждут уик-энды в Сингапуре и Лас-Вегасе.

«👑 Король улиц 👑.

Шарль Леклер выходит в лидеры за два этапа до финиша! 💪», – говорится в посте чемпионата.

Очки, набранные гонщиками «Ф-1» на городских трассах (топ-10)

1. Шарль Леклер («Феррари») – 100

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 94

3. Ландо Норрис («Макларен») – 87

4. Оскар Пиастри («Макларен») – 80

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 54

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 46

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 46

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 32

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 32

10. Юки Цунода («РБ») – 17

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2024