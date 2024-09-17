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  • «Ф-1» назвала Леклера «королем улиц». Шарль стал лидером сезона по очкам на городских трассах
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«Ф-1» назвала Леклера «королем улиц». Шарль стал лидером сезона по очкам на городских трассах

«Формула-1» сообщила, что в Баку пилот «Феррари» Шарль Леклер возглавил неофициальный зачет по гонкам на городских автодромах.

К ним серия отнесла Гран-при Саудовской Аравии, Австралии, Майами, Монако, Канады и Азербайджана. Кроме того, гонщиков ждут уик-энды в Сингапуре и Лас-Вегасе.

«👑 Король улиц 👑.

Шарль Леклер выходит в лидеры за два этапа до финиша! 💪», – говорится в посте чемпионата.

Очки, набранные гонщиками «Ф-1» на городских трассах (топ-10)

1. Шарль Леклер («Феррари») – 100

2.  Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 94

3. Ландо Норрис («Макларен») – 87

4. Оскар Пиастри («Макларен») – 80

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 54

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 46

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 46

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 32

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 32

10. Юки Цунода («РБ») – 17

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2024

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети «Формулы-1»
Гран-при Монако
Гран-при Канады
Гран-при Австралии
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
Гран-при Майами
Гран-при Саудовской Аравии
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
Гран-при Лас-Вегаса
logoРБ
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