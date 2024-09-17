14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»

На «Игора Драйв» определились победители LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года.

14 и 15 сентября на автодроме прошел седьмой, финальный этап серии. На трассе мотокросса развернулось противостояние за титул победителя, главной интригой которого стала борьба между фаворитами соревнований – Евгением Бобрышевым и Артемием Назаровым. Перед началом финального этапа отрыв между ними сократился до четырех очков.

В финальном этапе LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года приняло участие более 200 ведущих спортсменов страны, чтобы определить имена лучших в сезоне райдеров.

Соревновательные страсти развернулись в нескольких классах. В классе 50 куб. см победителем стал Тимофей Минеев, в классе 65 куб. см «мальчики» – Сергей Морозов. Первую строчку турнирной таблицы класса 65 куб. см занял Егор Швецов.

Красивую борьбу за титул чемпиона спортсмены показали в классе 85 куб. см, в котором победителем стал Александр Матяш. В классе 125 куб. см 2Т Глеб Беспутин финишировал с отрывом от соперников 32 секунды и забрал титул победителя. В классе MMTMX-OPEN Александр Иванютин занял первую строчку турнирной таблицы, в классе BAICMX-2 – Семен Рыбаков. В напряжении до самого финиша держала борьба в классе MX-1, где за первое место боролись лидеры серии. В результате титул победителя завоевал Евгений Бобрышев.