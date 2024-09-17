«Према» подписала Айлотта на дебютный сезон-2025 «Индикара»

«Према », дебютирующая в «Индикаре» в 2025 году, объявила о своем первом пилоте.

К новой команде присоединится Каллум Айлотт . 25-летний британец уже представлял «Прему» в европейской «Формуле-3» в 2017 году. Позже Айлотт стал вице-чемпионом «Формулы-2» в составе «Виртуози» (ныне «Инвикта»), участвовал в практиках «Формулы-1» за «Альфа Ромео» («Заубер») и был тест-гонщиком «Феррари ».

Каллум гоняется в «Индикаре » с 2021 года, хотя выступал на полном расписании лишь в сезонах-2022 и 2023 за «Хункос-Холлинджер». В нынешнем году пилот провел две гонки за «Эрроу Макларен ».

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