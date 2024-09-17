«Према» подписала Айлотта на дебютный сезон-2025 «Индикара»
«Према», дебютирующая в «Индикаре» в 2025 году, объявила о своем первом пилоте.
К новой команде присоединится Каллум Айлотт. 25-летний британец уже представлял «Прему» в европейской «Формуле-3» в 2017 году. Позже Айлотт стал вице-чемпионом «Формулы-2» в составе «Виртуози» (ныне «Инвикта»), участвовал в практиках «Формулы-1» за «Альфа Ромео» («Заубер») и был тест-гонщиком «Феррари».
Каллум гоняется в «Индикаре» с 2021 года, хотя выступал на полном расписании лишь в сезонах-2022 и 2023 за «Хункос-Холлинджер». В нынешнем году пилот провел две гонки за «Эрроу Макларен».
Палоу стал трехкратным чемпионом «Индикара», Херта выиграл последнюю гонку сезона
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Према»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости