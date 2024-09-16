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Жак Вильнев о «Заубере»: «Они занимаются выживанием и ждут прихода «Ауди» – даже не пытаясь быть конкурентоспособными»

Вильнев разочарован текущим подходом «Заубера».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года критически высказался о текущем положении швейцарской команды. «Заубер» остается единственным коллективом, которому в этом сезоне не удалось заработать ни одного очка.

По мнению Вильнева, в «Заубере» просто дожидаются прихода «Ауди» и получения статуса заводской команды, после чего подход должен будет кардинально измениться.

«Самое забавное с «Заубером» в том, что почти в каждой квалификации и почти в каждой гонке их машины находятся на последних местах. Но при этом, когда вы смотрите на время прохождения круга, в условиях такой плотности результатов в пелотоне времени поула они, зачастую, уступают 1,0 – 1,5 секунды.

Так что очевидно, что их болид «Формулы-1» не так уж плох, просто он уступает всем остальным. В 1990-е, когда аутсайдеры порой проигрывали лучшим временам по 5 секунд, они были бы рады таким результатам.

Но сейчас команда просто занимается выживанием и ждет прихода «Ауди». И непохоже, что они стремятся чего-то добиться от болида. Они даже не пытаются быть конкурентоспособными, так что я даже не знаю, о чем тут говорить», – рассказал Вильнев.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Crash.net
logoЗаубер
logoЖак Вильнев
logoАуди
logoФормула-1
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