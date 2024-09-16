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  • Фернандо Алонсо: «Тяжелая гонка, времени расслабиться вообще не было, но «Астон Мартин» удалось заработать много очков»
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Фернандо Алонсо: «Тяжелая гонка, времени расслабиться вообще не было, но «Астон Мартин» удалось заработать много очков»

Алонсо остался доволен результатом команды на Гран-при Азербайджана.

Пилот «Астон Мартин» отметил, что проводил не самый лучший свой заезд, но благодаря аварии в группе лидеров сумел воспользоваться шансом и финишировал шестым, заработав 8 очков.

«Мне кажется, что уровень риска, на который приходится идти, как и уровень точности действий, который нужно удерживать для успеха в такой гонке находится на невероятной высоте. Причем для всех двадцати гонщиков.

В условиях настолько низкого уровня сцепления машин с трассой, мне кажется, что мы на каждом круге были вынуждены пилотировать практически на 100 процентов от своих максимальных возможностей. И то, что в этой гонке не было серьезных инцидентов [за исключением столкновения Переса и Сайнса на предпоследнем круге] и выездов машины безопасности, действительно впечатляет.

Для нас же разницы в последних гонках почти не было. Только в Монце мы финишировали 11-ми и почти никак не были вознаграждены, а в Баку мы смогли заработать много очков. Так что можно сказать, что наши результаты в этих гонках компенсировали друг друга.

В обычный уик-энд для команд не из группы лидеров доступна лишь борьба за 9-10 места. Но благодаря тому, что впереди гонка была насыщена определенными событиями, доступным оказалось 6-е место, которое мы и смогли занять.

Мы действовали гибко, для нас рабочими были варианты и с одним, и с двумя пит-стопами. И мы смогли удержать позицию, борясь с Франко Колапинто, Алексом Албоном и Нико Хюлькенбергом.

Тяжелая гонка, времени расслабиться вообще не было, но в определенном смысле мы хорошо ее провели. У нас была хорошая стратегия, хорошие пит-стопы, у нас была хорошая ситуация с износом шин. Может, в этот уик-энд мы и не продемонстрировали какого-то невероятного темпа, но мы хорошо провели гонку и заработали много очков», – рассказал Алонсо.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Гран-при Азербайджана
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