Шарль Леклер о пит-стопе: «Обязательно должны разобраться, как отрыв от Пиастри сократился с 6 до 1,5 секунд»

Леклер высказался о причинах поражения на Гран-при Азербайджана .

Пилот «Феррари» отметил, что команде предстоит изучить данные и понять, за счет чего в фазе пит-стопа было потеряно так много времени относительно Пиастри.

За счет этого гонщик «Макларена » сумел надавить на Леклер в той фазе, когда монегаск не успел до конца прогреть шины, и в итоге сумел совершить обгон, оказавшийся решающим в борьбе за победу.

«Мы полагали, что проводить «андеркат» в этой гонке будет трудно. Поскольку мы считали, что быстро прогреть шины «хард» будет очень непросто.

Как бы то ни было, мы обязательно должны разобраться в том, как так получилось, что наш отрыв [Леклера от Пиастри ]сократился с 6 до 1,5 секунд. Поскольку такого мы явно не ожидали. И это очень большая разница.

Даже на трассах, где «андеркат» работает очень эффективно, отыгрыш 4-4,5 секунд – это очень много. И мы пока точно не знаем, за счет чего потеряли это время и как это случилось.

Хотя я думаю, что с учетом того, о какой разнице идет речь, мы быстро во всем разберемся. Было ли дело в том, что соперникам удалось намного лучшее и быстрее прогреть комплект «харда», или же в чем-то другом.

Что бы я изменил в наших действиях в гонке, если бы мог? Провел бы пит-стоп на круг раньше. Вот и все. Постарался бы сохранить отрыв от Оскара, удерживая его позади, чтобы соперник не мог так сильно давить меня в тот момент, когда мне было нужно заниматься прогревом шин. Но, опять же, рассуждает постфактум всегда просто. Оскар и «Макларен» сработали лучше меня и «Феррари ». И они заслужили победу», – рассказал Леклер.

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