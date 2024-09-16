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«Ф-1» проведет 3 дня предсезонных тестов в Бахрейне в 2025 году

ФИА и «Формула-1» объявили сроки и место тестов перед сезоном-2025.

Заезды состоятся в Бахрейне 26, 27 и 28 февраля.

Первый этап пройдет в Австралии (14-16 марта). Гонщики вернутся в Бахрейн на четвертый Гран-при сезона (11-13 апреля).

«Формула-1» представила календарь на 2025 год

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Гран-при Бахрейна
Гран-при Австралии
тесты Формула-1
logoФормула-1
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