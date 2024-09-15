Франко Колапинто: «Надеюсь, что я заслуживаю места в «Формуле-1»

Колапинто считает, что заслуживает остаться в «Ф-1».

Пилот «Уильямса » подвел итоги Гран-при Азербайджана, где финишировал восьмым.

«Команда проявила такую уверенность и оказала мне такое доверие, отдав мне место [до конца сезона]. Это был очень трудный выбор, который многие не понимали.

Но надеюсь, что я показываю, на что способен, что я заслуживаю места в «Формуле-1». Возможность, которую предоставил мне Джеймс [Воулз], помогает продемонстрировать это.

Я много работаю, чтобы быстро учиться. Я проехал очень мало за рулем болида «Формулы-1: у меня было всего две гонки, одна практика и пару кругов на прошлогодних послесезонных тестах в Абу-Даби.

Думаю, при таком малом километраже финиш в очках во второй гонке – это нечто очень позитивное и очень хорошее. Нужно продолжать работать, но начало хорошее.

Мы отлично постарались. Мы подняли «Уильямс» в чемпионате. Я очень доволен результатом.

Это отличный итог для команды. Оба болида в очках, восьмое место в Кубке Конструкторов, оба болида в первой восьмерке. Это неожиданно и приятно для команды. «Уильямс» заслужил это.

Я очень рад тому, чего мы вместе достигли. Нужно продолжать работать над нашим будущим», – сказал Колапинто.

Гран-при Азербайджана-2024. Пиастри выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й