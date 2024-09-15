Макс Ферстаппен: «Макларен» тоже мог бы справиться лучше. Что есть, то есть»

Ферстаппен назвал позитивные аспекты гонки в Баку.

Пилот «Ред Булл » попытался найти положительные моменты в итогах Гран-при Азербайджана , где он стал пятым.

«Думаю, все можно изменить. Они [«Макларен »] тоже могли бы справиться лучше. Что есть, то есть. Думаю, мы многому научились. Болид работал чуть лучше, чем до этого. Возможно, что-то не так с настройками. Мы попробуем справиться лучше.

Полагаю, то, что гонки выигрывают разные люди, – это наше преимущество. Но, конечно, мне самому не нравится постоянно финишировать на шестом месте. Так что нам нужно стать лучше.

Думаю, сегодня мы уже показали определенный прогресс. На примере Чеко, когда он был чуть более доволен болидом, чем я. Машина работала лучше, мы в борьбе.

Хорошо, может, мы и не победили, но Чеко участвовал в борьбе. Так что, думаю, с этого момента мы можем постоянно принимать в ней участие – если продолжим шаг за шагом улучшать болид после наших находок в Монце», – сказал Ферстаппен.

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