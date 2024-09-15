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  • Фредерик Вассер: «Пиастри застал врасплох Леклера, возможно. Потенциал на победу был»
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Фредерик Вассер: «Пиастри застал врасплох Леклера, возможно. Потенциал на победу был»

Вассер рассказал о смешанных чувствах после уик-энда в Баку.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил о разочаровании после проигрыша Шарля Леклеру сопернику из «Макларена» Оскару Пиастри на Гран-при Азербайджана, а также аварии с участием Карлоса Сайнса на финише.

В то же время менеджер подчеркнул, что подиум позволил «Феррари» сократить отставание от «Ред Булл» в чемпионате.

«Состояние задних шин не пошло на пользу Леклеру, однако это не должно являться оправданием. Пожалуй, он был настроен немного оптимистично после первого отрезка, ведь мы чувствовали себя очень комфортно, а «хард» в любом случае тяжело «включить», поэтому он не так уж сильно атаковал после пит-стопа. Может, это был неправильный подход на той стадии гонки, ведь в конце было очень тяжело проводить попытки обгона на Пиастри. Кроме того, когда едешь позади, покрышки страдают больше.

Обгон Оскара? Я пока не говорил с Шарлем, однако в любом случае это был первый круг отрезка, было важно сохранить шины. Возможно, он не видел, что Пиастри настолько быстр на прямой, и это застало его врасплох.

У нас был потенциал на победу с техникой, которую мы привезли в Баку. Мы стартовали с поула, доминировали. Так что надо сначала сделать все, чтобы выжимать максимум из машины, прежде чем говорить об обновлениях или развитии. Я считаю, мы все вместе могли выступить лучше сегодня, но все сложилось так, как сложилось.

В конечном счете это подиум, второе место, мы заработали больше очков, чем «Ред Булл» и догоняем его в Кубке конструкторов – это важно. Но, если честно, есть некоторое разочарование из-за проигрыша Пиастри и аварии Карлоса», – заявил Вассер в эфире Sky Sport.

Шарль Леклер: «Как только мы перешли на шины «хард» я понял, что не смогу выиграть гонку»

Сайнс и Перес столкнулись на предпоследнем круге Гран-при Азербайджана

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoШарль Леклер
logoФредерик Вассер
logoОскар Пиастри
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