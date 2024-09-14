Нико Хюлькенберг о проигрыше Бермэну в квалификации: «Ты всегда хочешь быть быстрее напарника, но я бы не преувеличивал»
Пилот «Хааса» поделился мнением об Оливере Бермэне, который заменяет в Баку дисквалифицированного Кевина Магнуссена.
В квалификации к Гран-при Азербайджана Бермэн стал 11-м, в то время как Нико оказался только 14-м.
«Ты всегда хочешь быть быстрее напарника, но я бы здесь не преувеличивал. Думаю, Олли – спец по городским трассам. Он уже несколько раз доказывал это.
У него был темп еще с первого вчерашнего круга. Ему комфортно пилотировать здесь, он выглядит уверенно. Он отлично справляется и выступает очень, очень хорошо и очень, очень чисто. Тут к нему никаких вопросов.
Не хочу его чего-либо лишать. Он погружается в «Формулу-1», впереди у него длинная карьера, так что нет нужды сомневаться в том, есть у него скорость или нет», – сказал Хюлькенберг.
Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация. Леклер выиграл поул, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 17-й
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