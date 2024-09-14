Оливер Бермэн: «Я должен был оказаться в третьем сегменте. Болид был способен на большее»

Бермэн уверен, что должен был пройти в третий сегмент в Баку.

Пилот «Хааса», временно заменяющий дисквалифицированного Кевина Магнуссена, недоволен своим выступлением в квалификации к Гран-при Азербайджана , где стал 11-м.

Британец считает, что ему не хватило опыта, который он мог получить в третьей практике – Оливер завершил ее досрочно из-за аварии.

«Думаю, дело не в уверенности, а, например, в той ошибке, что я допустил в квалификации. Уверен, я бы ее совершил еще во время третьей практики и понял, как этого избежать. Нам просто не хватило километража [из-за аварии].

Я не учел изменения условий на трассе, потому что в целом я продолжил сегодня выступать, основываясь на ощущениях, полученных во второй практике, но трасса уже изменилась.

Я затормозил чуть позже, чем делал это во второй практике и чуть глубже вошел в поворот. Это была не такая уж большая проблема, но когда я попытался выехать, то за пределами гоночной траектории трасса оказалась настолько скользкой, что я не успел вовремя среагировать», – сказал Бермэн.

При этом Оливер оказался выше другого пилота «Хааса » Нико Хюлькенберга, который квалифицировался только 14-м. Однако британец отказывается радоваться этому.

«Нет, ведь я должен был оказаться в третьем сегменте. Я строг с собой, потому что знаю, что болид был способен на большее. Если бы я чувствовал, что темпа хватало именно на 11 место, то я правда был бы доволен. Но машина была явно достаточно быстрой, чтобы попасть в третий сегмент – вот почему я расстроен.

Я доставил парням немало хлопот [из-за аварии в третьей практике]. Они закончили работу над болидом за пять минут до выезда из боксов – большое спасибо им, ведь они работали не покладая рук.

Я слегка огорчен просто потому, что чувствую, что мог бы оказаться в третьем сегменте, если бы проехал лишнюю пару отрезков на «софте» в третьей практике. В данный период моей карьеры это суперважно».

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