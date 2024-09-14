Карлос Сайнс: «Не знаю, что со мной происходит в Баку – видимо, это просто не моя трасса»

Сайнс оценил свое выступление в квалификации в Баку.

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификационной сессии перед Гран-при Азербайджана , отметив, что в гонке надеется добиться хорошего результата, учитывая старт с третьей позиции.

«Не знаю, что со мной происходит в Баку – видимо, это просто не моя трасса. По какой-то причине я просто не чувствую себя здесь самим собой. Понятия не имею, почему мне так трудно приходится на этой трассе, ведь на других городских треках в Монако и Сингапуре я наоборот чувствую себя просто как дома.

У нас хорошая стартовая позиция – но, опять же, я еще ни разу не провел здесь квалификацию, после которой я бы мог сказать, что показал 100 процентов своих возможностей.

В целом в пятницу наш темп на длинной дистанции был неплохим. Хотя это может ничего не значить, потому что по ходу уик-энда состояние трассы здесь значительно меняется. И вам непросто вовремя адаптироваться и подстраивать настройки болида.

Разумеется, мне бы хотелось улучшить свой счет на этой трассе. И мне кажется, что болид «Феррари » достаточно быстр, чтобы мне удалось это сделать. Если точнее, в гонке мне бы хотелось подняться на одну-две позиции выше [Сайнс будет стартовать третьим]», – рассказал Сайнс .

Леклер – с могучим поулом в Баку. Претенденты на титул «Ф-1» провалились